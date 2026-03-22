Quarantacinque anni fa, in una mattina di fine inverno, un ritrovamento sconvolse il panorama politico italiano. La scoperta di documenti legati alla P2 portò alla luce segreti che coinvolgevano figure di spicco e influenzarono profondamente l’opinione pubblica. Quel momento segnò un punto di svolta, aprendo una finestra su un mondo clandestino che avrebbe lasciato il segno nelle cronache nazionali.

D’Ascoli Quel ritrovamento in una mattina di fine inverno ha cambiato per sempre la percezione del nostro territorio sulle cronache politiche nazionali. Il confine è datato 17 marzo 1981: sono passati esattamente 45 anni da quel martedì che squarciò il velo su uno dei capitoli più oscuri della storia repubblicana, trasformando Arezzo, placida capitale dell’oro e del tessile, nell’epicentro dei misteri d’Italia. Fino a quel momento, per il resto del Paese, il territorio aretino evocava gli affreschi geometrici di Piero della Francesca, il genio letterario di Francesco Petrarca, le note musicali di Guido Monaco: quel 17 marzo, la scintilla innescata nelle aule del palazzo di giustizia di Milano fece esplodere una bomba mediatica e politica di proporzioni inaudite proprio qui, a Castiglion Fibocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cassaforte dei misteri. Quella mattina di 45 anni fa quando lo scandalo della P2 travolse la politica italiana

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