Per il 2026 sogno la rivoluzione più potente | quella dei cuori della ragione della politica con la P maiuscola

Per il 2026, sogno una trasformazione profonda e significativa: una rivoluzione che coinvolga i cuori, la ragione e la politica con la P maiuscola. Dopo un 2025 difficile, ci auguriamo un nuovo anno all'insegna di speranza, dialogo e cambiamenti concreti. È tempo di guardare avanti, con fiducia e determinazione, verso un futuro migliore per tutti.

Tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo più che fare analisi di un 2025, per tantissimi versi orribile, mi auguro un 2026 migliore. Il miglioramento della qualità della vita terrena non dipende però solo dagli altri, men che mai da fattori ultra terreni, ma anche dal nostro impegno quotidiano per fermare o quanto meno rallentare un declino umano che ci spinge sempre più verso la barbarie. In primo luogo, tocca ripensare e riprendere un cammino di umanità, riscoprire il senso di esseri umani, ossia persone dotate di cuore e di intelletto, e quindi di razionalità, per riflettere bene su dove stiamo andando.

