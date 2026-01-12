Addio a Luigi Nicolais | scompare a 83 anni uno dei protagonisti della scienza e della politica italiana

È con dispiacere che si annuncia la scomparsa di Luigi Nicolais, figura di rilievo nel campo della scienza e della politica italiana, morto all’età di 83 anni. La sua carriera ha attraversato istituzioni, ricerca e innovazione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del settore. Ricordato per il suo impegno e la sua dedizione, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della ricerca e della politica nel nostro Paese.

Una vita tra ricerca, istituzioni e innovazione. Si è spento all'età di 83 anni Luigi Nicolais, figura di primo piano nel panorama scientifico e politico italiano. Nel corso della sua carriera è stato ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. Nel suo lungo percorso pubblico ha ricoperto anche il ruolo di assessore nella giunta regionale della Campania guidata da Antonio Bassolino dal 2000 al 2005 e quello di deputato dal 2008 al 2012. Ingegnere chimico di formazione, è stato inoltre docente all'Università Federico II di Napoli.

Morto Gino Nicolais, addio allo scienziato napoletano prestato alla politica - Napoli piange Gino Nicolais, lo scienziato prestato alla politica morto oggi all'età di 83 anni. msn.com

Addio a Gino Nicolais, morto il Prof delle opere pubbliche: lutto nel mondo accademico e politico italiano - Morto Luigi Nicolais, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016 ... fanpage.it

