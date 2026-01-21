A Genova, Salvatore Vetrano, noto nel settore dei surgelati, è stato condannato a dieci anni di carcere per associazione a delinquere, con l'esclusione dell'aggravante mafiosa. La sentenza riguarda anche la moglie, il suocero e altri imputati coinvolti nel procedimento giudiziario. La vicenda evidenzia un approfondito procedimento legale che ha portato alla condanna di diverse persone legate alla figura di Vetrano.

Il tribunale di Genova ha condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere Salvatore Vetrano, noto come il “re dei surgelati” di Palermo e ritenuto vicino a Cosa Nostra. Il pm Giancarlo Vona e il procuratore aggiunto Federico Manotti avevano chiesto 12 anni. Vetrano è accusato di associazione a delinquere, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento Iva, aggravati dalla transnazionalità. Per i pm questi reati sarebbero stati aggravati anche dal voler agevolare Cosa nostra, ma il tribunale ha invece escluso l’aggravante prevista dal 416bis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, il re dei surgelati Salvatore Vetrano condannato a 10 anni di carcere, esclusa aggravante mafiosa

10 anni e 8 mesi al 'Re dei Surgelati' Vetrano, cade l'aggravante mafiosaSalvatore Vetrano, noto come il “Re dei surgelati”, è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione.

Leggi anche: La rete di società per evadere le tasse, condannato a 10 anni e 8 mesi il "re dei surgelati" Salvatore Vetrano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La rete di società per evadere le tasse, condannato a 10 anni e 8 mesi il re dei surgelati Salvatore Vetrano; 10 anni e 8 mesi al 'Re dei Surgelati' Vetrano, cade l'aggravante mafiosa; Il ‘re dei surgelati’ Salvatore Vetrano condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere; Genova: il re dei surgelati condannato a 10 anni e 8 mesi per frode fiscale.

Genova: il re dei surgelati condannato a 10 anni e 8 mesi per frode fiscaleEsclusa l’aggravante di aver agevolato la mafia. Coinvolti anche la moglie, il padre e un imprenditore genovese. Disposte confische per oltre 20 milioni di euro ... telenord.it

Frodi fiscali internazionali, condannato il re dei surgelati Salvatore VetranoDieci anni e 8 mesi di reclusione per il re dei surgelati. Esclusa l’aggravante di aver agito per agevolare un clan mafioso. Stabilita la confisca di più di ... ilsecoloxix.it

Il "Re dei surgelati" di Palermo condannato per frode fiscale Condannato a 10 anni e otto mesi Salvatore Vetrano, il "re dei surgelati" di Palermo. Il tribunale di Genova lo ha ritenuto colpevole per tutti i reati escludendo però l'aggravante di avere agevolato la m - facebook.com facebook

Frode fiscale, condannato a dieci anni e otto mesi il “re dei surgelati": disposte confische per oltre venti milioni x.com