La classe 5B del Liceo Scientifico “Galilei – Moro” ha deciso di rappresentare il Manfredonia Calcio portando i suoi colori fino a Praga, dove si trova la Cattedrale di San Vito. I studenti hanno scelto questa occasione per mostrare il loro sostegno alla squadra e hanno partecipato a un evento che li ha visti protagonisti all’estero. La loro presenza si è concentrata sull’esposizione dei colori ufficiali del club.

I ragazzi della 5B Scientifico del Liceo "Galilei - Moro" hanno scelto la seconda opzione, portando i colori del Manfredonia Calcio fino a Praga ai piedi della Cattedrale di San Vito.Non è solo una gita scolastica, è una dichiarazione d’amore: perché non importa dove ti porti la strada, se sei nato a Manfredonia, la tua squadra e la tua città viaggiano sempre con te. Un grazie speciale a questi ragazzi ed ai loro docenti: vedere il nostro vessillo sventolare orgogliosa tra le bellezze d'Europa ci ricorda che la passione non ha confini, ma ha radici profondissime. Bravi ragazzi: avete portato Manfredonia sul tetto d'Europa, ricordandoci che ovunque andiamo, la nostra identità è la nostra bussola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La 5B del Liceo Scientifico porta i colori del Manfredonia a Praga

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