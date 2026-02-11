Maddaloni inaugurato il nuovo laboratorio del liceo scientifico ‘Cortese’

Questa mattina a Maddaloni si è tenuta l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del liceo ‘Cortese’. Gli studenti, insegnanti e rappresentanti dell’istituto hanno tagliato il nastro e visitato le nuove strutture, che sono state realizzate grazie al premio vinto al Concorso Mad for Science. Ora il liceo può offrire ai ragazzi un ambiente più attrezzato per le attività pratiche e le sperimentazioni.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta oggi l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni, vincitore della nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Il Concorso Mad for Science offre alle scuole secondarie di secondo grado risorse concrete per il potenziamento degli spazi dedicati alla sperimentazione scientifica e valorizza il laboratorio scolastico come elemento centrale del percorso formativo. Attraverso un approccio basato sulla sperimentazione, sull’osservazione diretta e sull’applicazione del metodo scientifico, il Concorso consente agli studenti di confrontarsi con esperienze di ricerca strutturate e favorisce un avvicinamento consapevole alle discipline STEM, anche in chiave di orientamento ai percorsi di studio futuri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maddaloni, inaugurato il nuovo laboratorio del liceo scientifico ‘Cortese’ Approfondimenti su Maddaloni Liceo In arrivo l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo “Nino Cortese” Mercoledì 11 febbraio, il liceo scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni aprirà il suo nuovo laboratorio di scienze. Fossili, stelle ed evoluzione umana: inaugurato il nuovo polo scientifico “Alberto Manzi”, un viaggio nella conoscenza costruito dai bambini per i bambini È stato inaugurato il nuovo polo scientifico “Alberto Manzi” presso la scuola Fratelli Bandiera di Roma. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Maddaloni Liceo Argomenti discussi: In arrivo l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo Nino Cortese. Il Liceo ‘Nino Cortese’ di Maddaloni inaugura il nuovo laboratorio scientificoUn traguardo prestigioso per la scuola campana: mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 10:30, si terrà l'inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni ... casertaweb.com

