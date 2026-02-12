James Van Der Beek parla l’amico | Morto tenendo per mano i suoi figli

James Van Der Beek è morto. La notizia circola da fonti vicine alla famiglia, che confermano come l’attore si sia spento circondato dall’amore dei suoi figli. Secondo quanto si sa, ha tenuto per mano i suoi figli negli ultimi momenti. La notizia ha sconvolto fan e amici, che ricordano Van Der Beek come un padre affettuoso e presente.

James Van Der Beek si è spento circondato dall’amore della sua famiglia, stringendo le mani dei suoi figli. A svelarlo un amico che ha raccontato le ultime ore di vita dell’attore di Dawson’s Creek scomparso a soli 48 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon. Addio a James Van Der Beek, gli ultimi giorni in un hospice. Al Daily Mail, un amico dell’attore ha svelato che James Van Der Beek da tempo era ricoverato in un hospice. Aveva infatti interrotto le cure dopo che i medici non gli avevano lasciato più speranze. “Non era più in cura da un po’ perché non c’era più nulla che i medici potessero fare – ha spiegato la fonte, parlando del divo di Dawson’s Creek – il tumore era aggressivo e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

