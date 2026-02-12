James Van Der Beek parla l’amico | Morto tenendo per mano i suoi figli

James Van Der Beek è morto. La notizia circola da fonti vicine alla famiglia, che confermano come l’attore si sia spento circondato dall’amore dei suoi figli. Secondo quanto si sa, ha tenuto per mano i suoi figli negli ultimi momenti. La notizia ha sconvolto fan e amici, che ricordano Van Der Beek come un padre affettuoso e presente.

James Van Der Beek si è spento circondato dall’amore della sua famiglia, stringendo le mani dei suoi figli. A svelarlo un amico che ha raccontato le ultime ore di vita dell’attore di Dawson’s Creek scomparso a soli 48 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon. Addio a James Van Der Beek, gli ultimi giorni in un hospice. Al Daily Mail, un amico dell’attore ha svelato che James Van Der Beek da tempo era ricoverato in un hospice. Aveva infatti interrotto le cure dopo che i medici non gli avevano lasciato più speranze. “Non era più in cura da un po’ perché non c’era più nulla che i medici potessero fare – ha spiegato la fonte, parlando del divo di Dawson’s Creek – il tumore era aggressivo e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata.

La notizia della morte di James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni, ha colpito molti.

È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek; James Van Der Beek è morto; James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek.

James Van Der Beek, lanciata una raccolta fondi per la moglie e i 6 figli dilaniati dai costi delle cure contro il cancroGli amici della famiglia di James Van Der Beek hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la moglie e i sei figli ... dire.it

James Van Der Beek, la moglie e i sei figli sul lastrico: raccolti 1,2 milioni di dollariDopo la scomparsa di James Van Der Beek, gli amici dell'attore hanno avviato una raccolta fondi per supportare la moglie e i sei figli. gazzetta.it

“Respirare la tua stessa aria è stato sacro”, scrive Katie Holmes, Joey di Dawson’s Creek, ricordando James Van Der Beek. L’attrice parla di “avventure di una giovinezza unica”, tra risate, conversazioni sulla vita e canzoni di James Taylor, sottolineando quant - facebook.com facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com