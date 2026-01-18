Pagelle superG Tarvisio 2026 | Sofia Goggia si sta tenendo del margine? Vonn più forte della natura

Le pagelle del superG a Tarvisio 2026 offrono un'analisi delle prestazioni degli atleti, con particolare attenzione a Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Domenica 18 gennaio, Emma Aicher ha conquistato la sua quarta vittoria in carriera, la seconda in questa specialità. Un quadro dettagliato delle competizioni permette di comprendere meglio le dinamiche della gara e lo stato di forma dei principali protagonisti.

PAGELLE SUPERG TARVISIO 2026. Domenica 18 gennaio Emma Aicher, 10: quarta vittoria in carriera per la giovane tedesca, la seconda in superG. Quando azzecca la gara, dà già ora la sensazione di essere difficilmente battibile. Dispone di innate qualità di scorrevolezza, ma sa far correre gli sci anche nei tratti più tecnici. Insomma, può diventare una velocista dominante nei prossimi anni. Si tratta dell’unica atleta competitiva in quattro specialità, anche se in gigante è ancora un po’ indietro. Per la Coppa del Mondo generale le mancano solo esperienza e costanza di rendimento nell’arco della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle superG Tarvisio 2026: Sofia Goggia si sta tenendo del margine? Vonn più forte della natura Pagelle superG St. Moritz: Robinson una minaccia per Shiffrin, podio con margine per Sofia Goggia

Le pagelle del SuperG di St. Moritz evidenziano le performance più interessanti della gara, con Alice Robinson che si distingue come una minaccia concreta per la leader Shiffrin. Sofia Goggia mostra un buon margine di progresso, puntando a consolidare la sua posizione nel circuito. Ecco i giudizi sui protagonisti di questa competizione di alto livello. LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Aicher sorprende Vonn, Goggia paga un abisso sul piano

Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026. Aggiornamenti costanti sui risultati, con le prestazioni dei principali atleti e le eventuali sorprese. Resta informato sulle dinamiche della competizione e sulle classifiche aggiornate, per vivere ogni momento della prova con chiarezza e precisione.

