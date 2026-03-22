Kings League riscatto Caesar | prima vittoria nel secondo Split

22 marzo 2026 – I Caesar conquistano la prima vittoria nel secondo Split di Kings League contro la Zeta Como. I ragazzi di Er Faina si riprendono dopo le due sconfitte nelle prime due giornate della competizione. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo appena 2', Alessio Buono porta in vantaggio la Zeta Como. I Caesar decidono di estrarre già al 6’ la Secret... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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