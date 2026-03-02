Kings League oggi secondo Split | programma della giornata e dove vederla

Oggi la Kings League torna in scena con la seconda Split dell'edizione 2025-2026. La competizione si svolge alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, dove le squadre si stanno affrontando per ottenere la vittoria. La prima Split era stata vinta dai Caesar, e ora le squadre cercano di migliorare le proprie posizioni nel torneo. La giornata prevede diverse partite tra le formazioni partecipanti.

Bologna, 2 marzo 2026 – La Kings League è ripartita. La prima Split dell'edizione 2025-2026 è stata vinta dai Caesar, oggi nel secondo Split le squadre si stanno dando battaglia alla Fonzies Arena di Cologno Monzese per conquistare il titolo. Le squadre si sfideranno in un campionato di 11 giornate con la presenza di diverse vecchie glorie del mondo del calcio: scenderanno in campo Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli, i due indosseranno la casacca dei BIGBRO di Moonryde. Dalle 17 hanno iniziato a sfidarsi la squadra dell'ex Roma e dell'ex Chievo Verona contro i Circus di Grenbaud. Alle 18 il programma propone la sfida tra i D-POWER di Diletta Leotta e Bobo Vieri e la Zeta Como, i secondi hanno una convenzione proprio con la squadra di Fabregas che sogna la Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

