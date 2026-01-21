Kessie Juventus avviati i colloqui con l’entourage del centrocampista I bianconeri lo vogliono a queste condizioni

Sono iniziati i colloqui tra la Juventus e l’entourage di Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente in cerca di una nuova sistemazione. La società torinese sta valutando le condizioni e le modalità del possibile trasferimento, analizzando attentamente le opzioni contrattuali e le esigenze tecniche. La trattativa rappresenta un passo importante nel mercato estivo dei bianconeri, che puntano a rafforzare il reparto mediano con un profilo di esperienza e qualità.

Kessie Juventus, avviati i colloqui con l'entourage del centrocampista ivoriano. I bianconeri lo vogliono prendere a queste condizioni. La Juventus programma le mosse future con largo anticipo, decisa a sfruttare le migliori occasioni che il panorama internazionale offre per innalzare il livello qualitativo della rosa. La dirigenza, sempre vigile sui talenti in scadenza, starebbe lavorando per l'acquisto di Franck Kessié, con l'obiettivo di portarlo a Torino a parametro zero a fine stagione. Si tratta di una strategia mirata per aggiungere sostanza e chilometri al reparto nevralgico del campo in vista del prossimo anno.

