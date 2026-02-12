Durante il viaggio in Arabia Saudita, Kate Middleton non era con William. La sua assenza ha attirato l’attenzione e ha spinto alcuni a fare una domanda diretta al Principe del Galles su sua moglie. Una domanda che ha sorpreso alcuni e che ha messo in evidenza quanto la presenza di Kate sia comunque importante per lui.

Kate Middleton non ha accompagnato William nel suo viaggio in Arabia Saudita. La sua assenza però si è fatta sentire, tanto che è stata rivolta al Principe del Galles una domanda indiscreta su sua moglie. Kate Middleton, perché non è andata in Arabia Saudita. Come è noto, William è stato impegnato in un breve viaggio ufficiale in Arabia Saudit a. Una visita ufficiale molto delicata per rafforzare i legami con quel Paese. Di solito, in questi tour il Principe del Galles è accompagnato da sua moglie Kate Middleton. Ma non questa volta. Il motivo è semplice: Kate è rimasta a casa a badare ai tre figli, George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la domanda indiscreta su di lei che hanno fatto a William

Kate Middleton e William hanno recentemente cambiato il loro titolo ufficiale, un’azione che si inserisce in un contesto di tradizioni storiche della Famiglia Reale britannica.

