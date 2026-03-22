Juventus-Sassuolo; le pagelle | Yildiz non basta Bremer disattento

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, i calciatori sono scesi in campo con alcune assenze e condizioni di salute precarie. La Juventus ha pareggiato in casa contro il Sassuolo, che arrivava decimato dalla pertosse, lasciando così punti importanti in classifica. Tra le prestazioni individuali, Yildiz ha mostrato impegno, ma non è riuscito a cambiare l’esito della partita, mentre Bremer si è distinto per alcuni errori difensivi.

Brutto stop per la Juventus in casa contro un Sassuolo acciaccato e decimato dalla pertosse. La Juventus pareggia in casa contro il Sassuolo e lascia punti pesanti per strada. Ecco le pagelle dei bianconeri dopo la gara dello Stadium. Le pagelle della Juventus Perin 6 – Non può molto in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Sassuolo; le pagelle: Yildiz non basta, Bremer disattento Articoli correlati Pagelle Juve Sassuolo: Conceicao-Yildiz e Bremer-Locatelli le due facce della medaglia. Bentornati Vlahovic e Milik VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Pagelle Juve Sassuolo: Yildiz non basta, Locatelli delude sul più bello. I VOTIThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... SASSUOLO JUVENTUS 0 3 PAGELLE SONORE Approfondimenti e contenuti su Juventus Sassuolo le pagelle Yildiz non... Temi più discussi: Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Muric strepitoso, Yildiz brilla. Bremer da matita rossa; Juve-Sassuolo 1-1, pagelle: Muric eroe neroverde. Locatelli sciagurato; Juventus-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Conceicao e Yildiz non bastano, Muric e Pinamonti fermano Spalletti; Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Thuram si accende a intermittenza, Muric decisivo. Le pagelle di Juventus-Sassuolo 1-1: Muric (7,5) mette nei guai Spalletti (5). Napoli a +8 sul quinto posto e più vicino alla Champions LeagueMuro Muric. Il portiere del Sassuolo para un rigore a Locatelli nel finale e permette alla sua squadra di uscire dall'Allianz Stadium con un punto. Delusione per la Juventus, che dunque non ... ilmattino.it Juventus-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Pinamonti risponde a YildizAlla squadra di Spalletti non riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul Como. La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yild ... sport.sky.it Juventus-Sassuolo, Spalletti a DAZN: "2-3 volevano battere il rigore. Champions C'è margine per rimontare" facebook La Juventus pareggia col Sassuolo, Milan a +9 sul quinto posto x.com