Pagelle Juve Sassuolo | Yildiz non basta Locatelli delude sul più bello I VOTI

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Tra le valutazioni emergono le prestazioni di Yildiz, che non sono state sufficienti a portare punti alla squadra, e di Locatelli, che ha deluso nel momento cruciale del match. I giudizi dei singoli sono stati pubblicati ufficialmente, offrendo un quadro dettagliato delle performance.

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