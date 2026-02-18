Felipe Melo prende in giro la Juventus dopo la disfatta con il Galatasaray Il gesto dell’ex bianconero fa infuriare i tifosi – FOTO

Felipe Melo, ex giocatore della Juventus, ha ironizzato sui social dopo la sconfitta pesante contro il Galatasaray, suscitando l’ira dei tifosi bianconeri. Il centrocampista brasiliano ha condiviso una foto mentre sorride, commentando scherzosamente sulla fragilità della squadra italiana. La sua battuta arriva a poche ore dalla brutta serata di Champions League, durante la quale i bianconeri hanno subito un netto 3-0.

Felipe Melo prende in giro la Juventus dopo il pesante ko con il Galatasaray. Il gesto dell'ex centrocampista fa infuriare i tifosi bianconeri. La Juve vive una delle notti più buie della sua recente storia europea, tornando dalla trasferta turca con le ossa rotte e il morale a terra. L'andata del playoff di Champions League si è trasformata in un incubo a occhi aperti: i bianconeri escono dallo stadio di Istanbul sconfitti con un netto 5-2. Si tratta di una gran batosta, un risultato pesantissimo che rischia seriamente di interrompere in anticipo il cammino nella massima competizione continentale.