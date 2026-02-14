Inter-Juve l’episodio fa infuriare anche i tifosi del Napoli | che errore dell’arbitro

L’arbitro ha deciso di mostrare il rosso a Kalulu durante Inter-Juve, un episodio che ha scatenato proteste anche tra i tifosi del Napoli. La decisione è stata contestata dopo aver rivisto le immagini, che mostrano come l’intervento del difensore fosse meno grave di quanto sembrasse in campo. La scena si è svolta a pochi minuti dalla fine, quando l’azzurro ha sfiorato il pallone prima di essere colpito, lasciando i supporter del Napoli increduli davanti a quella scelta.

Gli errori arbitrali stanno decisamente caratterizzando questo campionato di Serie A. Non è rimasta immune dalle polemiche anche una grandissima partita di questa Serie A come Inter-Juventus, con la scelta dell’arbitro di estrarre il cartellino rosso per Kalulu che si è rivelata decisamente sbagliata a seguito dei replay. Inter-Juve, che errore dell’arbitro: rosso inventato per Kalulu. Succede tutto al minuto 40. Bastoni scippa un pallone nella sua metà campo e scatta in avanti, ma la sua corsa viene fermata da un apparente sgambetto del già ammonito Kalulu. L’arbitro La Penna ha pochi dubbi nell’estrarre il secondo giallo, ma risulta evidente fin dai primissimi replay che non c’era stato alcun contatto fra i due calciatori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Inter-Juve, l’episodio fa infuriare anche i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitro Napoli, anche l’arbitraggio ci mette il suo: la sentenza di Marelli fa infuriare i tifosi Il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Juventus in una partita caratterizzata da decisioni arbitrali contestate. Napoli, la scelta di Lucca fa infuriare i tifosi: è accaduto poco fa Lorenzo Lucca sta lasciando il Napoli dopo un confronto con il suo procuratore. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Var e Avar di Inter-Juve, ecco chi arbitra davvero! Vi ricordate Bremer-Atalanta? Ecco, c’è di nuovo; C’è la Juve, l’Inter prova l’allungo. Lucio in silenzio, Chivu lo stuzzica; Coppa Italia, l’Atalanta travolge la Juventus 3-0 e vola in semifinale; Chivu e la frecciatina al silenzio di Spalletti: Ho chiesto all'addetto stampa di mandare Lautaro ma... Cosa dice il protocollo sulla gestione della casistica che ha lasciato la Juve in dieci nel match col l'Inter a San SiroCosa dice il protocollo sulla gestione della casistica che ha lasciato la Juve in dieci nel match col l'Inter a San Siro ... gazzetta.it Incredibile in Inter-Juve! Bastoni simula da ammonito ma l'arbitro espelle Kalulu!Episodio clamoroso in Inter-Juventus. Bastoni, già ammonito, parte in contropiede dalla propria trequarti a campo aperto. Kalulu va per contrastarlo ma, perso il tempo, si sposta e non tocca ... milannews.it #Bastoni simulatore, #Inter- #Juve falsata: ci casca solo La Penna e il VAR muto, altra regola folle x.com Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook