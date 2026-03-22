Juventus processo a Spalletti | non è solo il rigore di Locatelli

Il processo a Luciano Spalletti vede coinvolti la Juventus e il suo recente fallimento contro il Sassuolo. La partita è stata decisa da un rigore di Manuel Locatelli all’80’, ma l’attenzione si concentra anche sulle difficoltà più profonde della squadra. La sconfitta ha messo sotto pressione la gestione tecnica dell’allenatore e sollevato interrogativi sulla tenuta del team.

Il fallimento della Juventus contro il Sassuolo travalica l’errore dal dischetto di Manuel Locatelli all’80’, portando alla luce crepe strutturali nella gestione di Luciano Spalletti. Il pareggio per 1-1 all’ Allianz Stadium non è figlio della sfortuna, ma di un’involuzione psicologica: dopo il vantaggio lampo siglato sull’asse Conceicao-Yildiz al 14?, i bianconeri hanno smarrito intensità e controllo, prestando il fianco alla reazione neroverde. La superficialità nell’approccio al raddoppio e la gestione tardiva delle rotazioni hanno trasformato una gara sulla carta agevole — date le numerose assenze tra le fila di Grosso — in un pericoloso stop nella corsa Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, processo a Spalletti: non è solo il rigore di Locatelli Articoli correlati Spalletti spiega il rigore “folle” di Locatelli in Juve-Sassuolo: “Maremma impestata, dite voi cosa fare”La rincorsa della Juventus verso la zona Champions League subisce un brusco rallentamento a causa di un pareggio casalingo contro un Sassuolo... Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5)La Juventus sbatte sul Sassuolo e fa un brutto passo falso nella corsa verso la Champions. Aggiornamenti e notizie su Juventus processo a Spalletti non è... Temi più discussi: Spalletti ha un'arma segreta: il pressing. Ma la Juve non riesce a trasformarlo il gol: i motivi; Udinese-Juventus 0-1, decide il gol di Boga: bianconeri al quarto posto per una notte; Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber; Juventus, Spalletti: Vlahovic convocato? Valuteremo insieme. E apre al rinnovo. Juve, bufera su Locatelli e Spalletti: il rigore sbagliato e la scelta del tecnico nel mirino dei tifosiJuve, polemiche dopo il pari col Sassuolo: Locatelli sbaglia il rigore, Spalletti sotto accusa. Tifosi delusi tra errori dal dischetto e nelle scelte tecniche. sport.virgilio.it Spalletti show in conferenza sul rigore di Locatelli: Maremma imp... si va tutti in manicomio. Facciamo un altro referendumIl calcio di rigore fallito da Locatelli nei minuti finali di Juve-Sassuolo continua a far discutere. Un errore pesante, in un momento decisivo della gara. Il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, ... msn.com Spalletti a Rai Sport dopo Juventus-Sassuolo: "Lasciati punti come altre volte. Il peggiore Mi astengo..." facebook Juventus-Sassuolo oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com