Juventus | passo strategico importante

La Juventus ha acquistato l’immobile che ospita il J|Hotel, situato nel complesso della Continassa, per 23 milioni di euro. Si tratta di un passo importante nel rafforzamento del patrimonio immobiliare del club. L’operazione riguarda una struttura alberghiera di lusso inserita nel complesso sportivo. La società ha ufficializzato l’acquisto attraverso una comunicazione ufficiale.

La Juventus compie un passo strategico importante nel consolidamento del proprio patrimonio immobiliare: il club bianconero ha acquisito l’immobile che ospita il JHotel, struttura alberghiera di lusso situata nel complesso della Continassa, per un corrispettivo di 23 milioni di euro. L’operazione, annunciata il 20 marzo 2026, è stata accettata dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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