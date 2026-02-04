A Forlimpopoli si entra in un nuovo capitolo della battaglia politica. La nomina di un consulente in comunicazione ha acceso le polemiche tra le opposizioni, che chiedono chiarezza sulla reale motivazione dietro la decisione. La città, già divisa tra silenzio e tensioni, ora si trova di fronte a un altro fronte aperto.

A Forlimpopoli, la città che da anni si muove tra il silenzio delle strade e il rumore delle polemiche, è esploso un nuovo capitolo della battaglia politica. Il 3 febbraio, alle 15.30, la sindaca Milena Garavini ha firmato l’atto formale che assegna a un professionista esterno il ruolo di “esperto di comunicazione istituzionale” direttamente alle sue dipendenze. Un incarico non previsto dal bilancio ordinario, né inserito nel piano triennale delle assunzioni, ma approvato in via straordinaria, con un contratto annuale che si stima costi tra i 35 e i 40 mila euro. La notizia, trapelata solo poche ore dopo la firma, ha acceso immediatamente il dibattito in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La nomina di un consulente in comunicazione solleva dubbi nell’opposizione: è un passo strategico o una mossa politica?

