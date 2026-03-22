Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE | fine primo tempo decide Nobile

Al termine del primo tempo, la partita tra Juventus e Parma Under 15 si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Nobile. La sfida, valida per la ventitreesima giornata del campionato 202526, si sta giocando in modo intenso e senza interruzioni. La cronaca live segnala che i giovani calciatori stanno dando il massimo sul campo, con entrambe le squadre impegnate in un ritmo elevato.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato contro il Bologna, ospita il Parma a Vinovo nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 42? FINE PRIMO TEMPO 41? Salvataggio di Moretti che smanaccia direttamente da calcio d’angolo. Prima vera chiamata in causa per il portiere bianconero 38? Ravvisato un minuto di recupero 32? GOL DELLA JUVE- Laganà scarica centralmente per Nobile che protegge e scarica un destro preciso che si insacca nell’angolo più lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: fine primo tempo, decide Nobile Articoli correlati Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: fine primo tempo, Laganà unica luce di un primo tempo ombrosoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: fine primo tempo, gara bloccataGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Contenuti utili per approfondire Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women; Dal 17 al 21 marzo stage pre-qualificazioni europee: le scelte di Daniele Franceschini; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Quindici piacentini nelle selezioni regionali che preparano il Torneo delle Regioni. Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match x.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match facebook