Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE | fine primo tempo gara bloccata

Segnaliamo che la partita tra Juventus e Parma Under 17 si è conclusa con un 0-0 al termine del primo tempo. La giornata, valida per la quindicesima del campionato 202526, vede le due squadre impegnate in una gara equilibrata e combattuta. Di seguito, trovate una sintesi dettagliata, la moviola e il resoconto completo dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 42? DEL FABRO AD UN PASSO DAL GOL- Botta paurosa al volo di Del Fabro poco fuori dall’area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

