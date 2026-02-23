Reggiana | occasioni sprecate il pareggio brucia
Natan Girma, attaccante della Reggiana, ha dichiarato che il pareggio contro l’Avellino si è verificato a causa delle occasioni mancate nel secondo tempo. La squadra ha dominato la partita ma non è riuscita a concretizzare le opportunità create. Un risultato che fa salire la frustrazione tra i tifosi, che speravano in una vittoria convincente. La Reggiana ora si prepara a migliorare la fase offensiva per le prossime partite.
La Reggiana si ferma sul pareggio in casa contro l’Avellino in Serie B. Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Natan Girma, attaccante emiliano che non nasconde la delusione per le occasioni sprecate. Il Mapei Stadium ha una partita equilibrata, con una Reggiana che ha dominato il possesso palla ma ha faticato a concretizzare le occasioni. Il tecnico Luca Colombo chiede alla squadra di esprimere il proprio gioco e di essere più cinica sotto porta. La strada per la promozione passa da questa capacità di trasformare le occasioni in gol. Un punto che brucia: la Reggiana cerca il gol che manca. 🔗 Leggi su Ameve.eu
