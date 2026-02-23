Reggiana | occasioni sprecate il pareggio brucia

Natan Girma, attaccante della Reggiana, ha dichiarato che il pareggio contro l’Avellino si è verificato a causa delle occasioni mancate nel secondo tempo. La squadra ha dominato la partita ma non è riuscita a concretizzare le opportunità create. Un risultato che fa salire la frustrazione tra i tifosi, che speravano in una vittoria convincente. La Reggiana ora si prepara a migliorare la fase offensiva per le prossime partite.