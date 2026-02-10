Juventus | amarezza per le occasioni sprecate

La Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio all’Allianz Stadium, lasciando il campo con un punto in tasca. Ma l’umore tra i tifosi è di delusione: le occasioni sfruttate male hanno pesato sulla partita e lasciato molto amaro in bocca.

Il pareggio per 2-2 contro la Lazio (8 febbraio 2026, Allianz Stadium) ha lasciato la Juventus con un punto guadagnato ma tanta amarezza per le occasioni sprecate. La gara, ha messo in evidenza i progressi tattici di Luciano Spalletti ma anche i limiti cronici del reparto offensivo bianconero Nonostante il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Canzi ha espresso rammarico per le occasioni perdute durante la partita tra Juventus Women e Inter, sottolineando comunque un atteggiamento positivo e uno spirito apprezzabile.

La partita finisce in parità al 93°, quando Maripan segna il gol del 2-2.

