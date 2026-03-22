Durante una partita di calcio, il centrocampista della Juventus ha sbagliato un calcio di rigore, provocando la reazione nervosa dell’allenatore avversario, che ha esclamato frasi infastidite e ha espresso il desiderio di andare in manicomio. L’allenatore ha anche commentato che la sua squadra ha prodotto diverse occasioni nell’area avversaria, ma ha evidenziato una gestione lenta del gioco e mancanza di decisione nelle scelte.

"Abbiamo creato diverse situazioni dentro l'area, ma abbiamo girato la palla troppo lentamente. C'è stata poca maturità, poca pulizia di scelte e poca conoscenza su quel che dovevamo fare". Ai microfoni di Sky Sport Luciano Spalletti non nasconde la delusione per il pareggio 1-1 della sua Juventus in casa contro un Sassuolo decimato dalla pertosse. Pinamonti ha gelato lo Stadium dopo la rete di Yildiz. E a 5 minuti il rigore clamorosamente sbagliato da Locatelli: ora la Signora resta quinta e il Como ha l'occasione di allungare nella corsa per la Champions League. "Per l'assalto finale e per come l'abbiamo condotta, avremmo meritato la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus, Locatelli sbaglia il rigore e Spalletti sbrocca: "Maremma impestata, si va in manicomio"

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