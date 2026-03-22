Juventus Locatelli sbaglia il rigore e Spalletti sbrocca | Maremma impestata si va in manicomio
Durante una partita di calcio, il centrocampista della Juventus ha sbagliato un calcio di rigore, provocando la reazione nervosa dell’allenatore avversario, che ha esclamato frasi infastidite e ha espresso il desiderio di andare in manicomio. L’allenatore ha anche commentato che la sua squadra ha prodotto diverse occasioni nell’area avversaria, ma ha evidenziato una gestione lenta del gioco e mancanza di decisione nelle scelte.
"Abbiamo creato diverse situazioni dentro l'area, ma abbiamo girato la palla troppo lentamente. C'è stata poca maturità, poca pulizia di scelte e poca conoscenza su quel che dovevamo fare". Ai microfoni di Sky Sport Luciano Spalletti non nasconde la delusione per il pareggio 1-1 della sua Juventus in casa contro un Sassuolo decimato dalla pertosse. Pinamonti ha gelato lo Stadium dopo la rete di Yildiz. E a 5 minuti il rigore clamorosamente sbagliato da Locatelli: ora la Signora resta quinta e il Como ha l'occasione di allungare nella corsa per la Champions League. "Per l'assalto finale e per come l'abbiamo condotta, avremmo meritato la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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