juve rimpianti di rigore yildiz illude spalletti sassuolo pari di cuore

La Juventus ha ottenuto un punto in casa del Sassuolo, una squadra ridotta all'osso per infortuni e con molti giovani in campo. Durante la partita, la Juve ha sbagliato un rigore, mentre Yildiz ha segnato un gol che ha illuso lo staff tecnico. La stagione dei bianconeri si caratterizza per difficoltà economiche e poche vittorie, e questa trasferta ha confermato le criticità attuali.

E’ una stagione in cui manca quasi sempre un soldo per fare una lira, alla Juve. E il punticino preso contro un Sassuolo decimato dalla pertosse e infarcito di giovani spavaldi consolida l’assunto. Tanto che il sogno del quarto posto – lì si sono appiattite le ambizioni bianconere, con ansia crescente – torna a traballare, così come gli scenari futuri. Col Como che morde, per la Signora era essenziale prevalere ieri su una avversaria con ben otto assenti, non distinguibili pe rmotivi di privacy tra gli infortunati e chi è in isolamento per precauzione: Fadera, Candé, Boloca e Pieragnolo Turati, Coulibaly, Matic e Thorstvedt. Ciononostante, Grosso non rinuncia a quell’atteggiamento propositivo che ha meritevolmente tenuto i neroverdi al di sopra delle aspettative in questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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