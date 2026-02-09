La Juventus torna a muovere la classifica, ma il pareggio di ieri ha lasciato più domande che risposte. La partita è stata segnata dalle polemiche sul Var, con Spalletti che ha chiesto più professionalità agli arbitri. La squadra di Torino, tra errori e proteste, cerca di mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide. Nel frattempo, Roma e Como si avvicinano alla zona Champions, puntando a sfruttare ogni occasione.

Torino, 9 febbraio 2026 – Una sconfitta e un pari nelle ultime cinque giornate riaprono la porta Champions per Roma e Como. La Juventus di Spalletti, dopo essere caduta a Cagliari, ha agguantato ieri in extremis un pareggio allo Stadium contro la Lazio, che era salita in vantaggio di due reti (Pedro e Isaksen), prima della rimonta nella ripresa a firma McKennie e Kalulu, quest’ultimo con una zampata in pieno recupero. Cuore e grinta, come da motto ‘fino alla fine’, ma anche qualche errore di troppo per una Vecchia Signora che dista ben 12 punti dall’Inter e quattro dal Milan, che ha una partita da recuperare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, pari di cuore e polemiche Var, Spalletti: “Serve professionismo negli arbitri”

Domenica di intense polemiche e proteste per gli arbitri e il VAR nella Serie A, con numerose contestazioni e voti bassi nei media.

