Luka Modric riflette sul suo percorso e sulle sfide della sua generazione, segnate dalla guerra in Croazia. In un’intervista al Corriere della Sera, il centrocampista rivela il valore della resilienza e della perseveranza, sottolineando come queste qualità siano fondamentali per affrontare le difficoltà. Modric ricorda anche il sacrificio della sua famiglia, con il nonno ucciso durante il conflitto, e condivide il suo punto di vista sulla forza interiore del popolo croato.

Modric: «Il segreto dei croati? Saper sof­frire, non arren­dersi mai. La guerra ha segnato la mia generazione» Luka Modric intervistato dal Corriere della Sera a firma Aldo Cazzullo e Carlos Passerini. Lei è uno dei più grandi cal­cia­tori in atti­vità, ma sem­bra una per­sona nor­male. «Appunto. Amo la nor­ma­lità. La fami­glia nor­male, la vita nor­male, le pic­cole cose. Non mi sento unico. Nella mia vita non ho mai pen­sato, nep­pure per un secondo, di essere supe­riore a qual­cun altro. Se non avessi fatto il cal­cia­tore, mi sarebbe pia­ciuto fare il came­riere». Il came­riere? «Ero bra­vino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Modric: «Il segreto dei croati? Saper sof­frire, non arren­dersi mai. La guerra ha segnato la mia generazione, mio nonno fu ucciso»

Leggi anche: Fuser: "La morte di mio figlio ha devastato la mia vita. La Lazio? Fu Mancini a suggerire di mandarmi via"

Leggi anche: Omicidio Cleria Mancini: ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Modric: «Il segreto dei croati? Saper sof­frire, non arren­dersi mai. La guerra ha segnato la mia generazione, mio nonno fu ucciso.

Modric: «Il segreto dei croati? Saper sof­frire, non arren­dersi mai. La guerra ha segnato la mia generazione, mio nonno fu ucciso» - Modric: «La guerra ha segnato la mia generazione. ilnapolista.it