Luka Modric riflette sul suo percorso e sulle sfide della sua generazione, segnate dalla guerra in Croazia. In un’intervista al Corriere della Sera, il centrocampista rivela il valore della resilienza e della perseveranza, sottolineando come queste qualità siano fondamentali per affrontare le difficoltà. Modric ricorda anche il sacrificio della sua famiglia, con il nonno ucciso durante il conflitto, e condivide il suo punto di vista sulla forza interiore del popolo croato.
Modric: «Il segreto dei croati? Saper soffrire, non arrendersi mai. La guerra ha segnato la mia generazione» Luka Modric intervistato dal Corriere della Sera a firma Aldo Cazzullo e Carlos Passerini. Lei è uno dei più grandi calciatori in attività, ma sembra una persona normale. «Appunto. Amo la normalità. La famiglia normale, la vita normale, le piccole cose. Non mi sento unico. Nella mia vita non ho mai pensato, neppure per un secondo, di essere superiore a qualcun altro. Se non avessi fatto il calciatore, mi sarebbe piaciuto fare il cameriere». Il cameriere? «Ero bravino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
