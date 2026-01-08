Crans-Montana il fratello di Emanuele Galeppini | So che ora stai giocando a golf lassù Sei il mio migliore amico e ti vorrò bene per sempre

Crans-Montana, il fratello di Emanuele Galeppini, ricorda con affetto il giovane scomparso, che avrebbe compiuto 17 anni. La vittima genovese della tragedia di Le Constellation era molto amato dalla famiglia, che ha richiesto una cerimonia privata e cerca giustizia. In questa occasione, si rinnova il dolore per la perdita e il desiderio di verità.

Avrebbe compiuto 17 anni fra i pochi giorni la vittima genovese della strage di Le Constellation. La famiglia ha chiesto una cerimonia privata e vuole giustizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Crans-Montana, il fratello di Emanuele Galeppini: «So che ora stai giocando a golf lassù. Sei il mio migliore amico e ti vorrò bene per sempre» Leggi anche: Emanuele Galeppini, promessa del golf, morto a Crans-Montana Leggi anche: Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini, il fratellino: “Continuerò a giocare a golf con te” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La passione per il golf, il tifo per il Genoa: chi era Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Crans-Montana, abbracci e lacrime l’ultimo viaggio dei ragazzi italiani; Crans-Montana, il corpo di Emanuele identificato fra le vittime; Crans-Montana: la salma di Emanuele rientrata a Genova, mercoledì minuto di silenzio nelle scuole. Crans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini. Il fratellino in lacrime: «Eri il mio esempio e il mio migliore amico» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini, il fratellino: “Continuerò a giocare a golf con te” - I funerali di Emanuele Galeppini, il 16enne morto nell'incendio di Crans Montana. ilfattoquotidiano.it

Incendio Crans Montana, a Genova l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini. LIVE - Sono state celebrate a Genova le esequie per Emanuele Galeppini, il sedicenne morto nella strage di Crans- tg24.sky.it

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.