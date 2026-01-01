Chappell Roan ha condiviso su Instagram un messaggio riguardante Brigitte Bardot, dopo aver inizialmente reso omaggio alla celebre attrice. La cantante ha espresso delusione riguardo alcuni aspetti legati alla figura di Bardot, in seguito alla scomparsa dell’attrice avvenuta il 28 dicembre 2025, all’età di 91 anni. La riflessione evidenzia l’importanza di un approccio consapevole nel ricordare figure storiche di grande rilievo.

Chappell Roan ha ritrattato su Instagram il suo tributo a Brigitte Bardot, a seguito della scomparsa dell’iconica attrice nella giornata del 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni. Lo stesso giorno la voce di Pink Pony Club ha reso omaggio all’attrice francese, pubblicando una sua foto e scrivendo: “Riposa in pace, Miss Bardot. È stata la mia ispirazione per la supernova del vino rosso.” La Roan fa riferimento all’ex modella nel testo della sua hit Red Wine Supernova, cantando nella prima strofa, “ She was a playboy, Brigitte Bardot She showed me things I didn’t know.” ( “Era un playboy, Brigitte Bardot Mi ha mostrato cose che non sapevo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan ritorna su Instagram per parlare di Brigitte Bardot: “Sono molto delusa”

Leggi anche: Chappell Roan omaggia Brigitte Bardot (ma poi modifica il messaggio)

Leggi anche: Chappell Roan porta gli anni ’80 nel 2025: le sue newsprint nails sono un’ode pop a Cyndi Lauper

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chappell Roan torna in omaggio a Brigitte Bardot.

Chappell Roan ritorna su Instagram per parlare di Brigitte Bardot: “Sono molto delusa” - L'articolo Chappell Roan ritorna su Instagram per parlare di Brigitte Bardot: “Sono molto delusa” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com