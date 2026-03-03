Ai Cesar Awards il sosia di Jim Carrey non era lui sul palco | la verità sulla presenza dell'attore a Parigi

Lo scorso 26 febbraio, Jim Carrey ha ritirato un premio onorario alla carriera ai Cesar Awards a Parigi. Tuttavia, dopo l’evento sui social si è diffusa la voce che la persona sul palco, apparentemente somigliante all’attore, non fosse lui ma un sosia. La questione ha attirato l’attenzione di molti utenti che hanno commentato la sua presenza durante la cerimonia.

Jim Carrey ha ricevuto il premio onorario alla carriera ai Cesar Awards lo scorso 26 febbraio, ma dopo la sua partecipazione è scoppiata sui social una teoria secondo la quale sul palco del Teatro Olympia c'era un suo sosia. Sono intervenuti l'agente e il delegato della manifestazione.

Jim Carrey ai César: non è lui ma un sosia, come si è diffusa la teoria sul web Tra protesi di scena e discorsi in francese, ecco tutta la verità sul giallo di Parigi Parigi è da sempre… Parigi è da sempre la città dei sogni e...

Ai premi César c’era un sosia al posto di Jim Carrey? Com’è nata la teoria sul web(Adnkronos) – A ritirare il primo alla carriera ai Cesar Awards non c'era Jim Carrey ma un sosia o, addirittura, un clone? È questa la stravagante...

Dal complottismo alle polemiche sul nulla, dagli insulti alle derisioni, l’apparizione di Jim Carrey ai Cesar Awards per ritirare il premio spiega PERFETTAMENTE il motivo per cui Jim Carrey - grande attore perché solo i grandi possono DAVVERO far ridere e in - facebook.com facebook

Alla 51 edizione dei César Awards, uno dei momenti più memorabili è stato l’omaggio a #JimCarrey, insignito del prestigioso César d’honneur per la sua carriera e salito sul palco dell’Olympia di Parigi per pronunciare un discorso interamente in francese x.com