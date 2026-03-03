I premi César hanno dovuto smentire che Jim Carrey sia stato sostituito da un sosia

I premi César hanno ufficialmente negato che Jim Carrey sia stato sostituito da un sosia, rispondendo a una voce che aveva preso piede nel web. La notizia ha preso piede dopo un intervento di un attore durante un evento, in cui si sono diffuse supposizioni non confermate. La confusione ha portato gli organizzatori a chiarire la vicenda, smentendo ogni ipotesi di sostituzione.

Negli ultimi giorni una delle più classiche teorie del complotto applicate alle celebrità ha coinvolto l’attore Jim Carrey, dopo uno strano discorso alla cerimonia dei premi César giovedì scorso. Nonostante l’assurdità, è montata al punto che è dovuto intervenire l’amministratore delegato dei César, Gregory Caulier, per assicurare che Carrey non è stato sostituito da un sosia. I César sono i riconoscimenti più importanti del cinema francese, e Carrey era alla cerimonia di Parigi per ritirare un premio onorario alla carriera. In un discorso di alcuni minuti in francese – una lingua che non si sapeva parlasse – ha omaggiato molti grandi registi e attori del cinema del paese, e ha ricostruito la storia di un suo antenato che circa 300 anni fa nacque a Saint-Malo per poi emigrare in Canada, dove è nato lui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

