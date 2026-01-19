Morta improvvisamente a 72 anni | l' ultimo saluto alla dottoressa Daniela Vigato

Brescia piange la scomparsa della dottoressa Daniela Vigato, medico odontoiatra stimato, deceduta improvvisamente a 72 anni. Nata nel 1953, ha dedicato la propria vita alla professione, lasciando un ricordo positivo tra colleghi e pazienti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità.

Brescia piange la scomparsa della dottoressa Daniela Vigato, medico odontoiatra stimato. Nata nel 1953, si è spenta improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 72 anni, lasciando un grande vuoto tra quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità professionali e umane.La.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Morta tragicamente a 54 anni: dolore e lacrime per l'ultimo saluto a Marina

La scomparsa improvvisa di Marina Signori, fisioterapista di 54 anni, ha suscitato dolore tra amici e familiari. Appassionata di sport, Marina ha perso la vita mentre praticava il jogging, attività a cui dedicava molto tempo. La sua morte rappresenta una perdita improvvisa e triste, lasciando un vuoto tra coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata.

Morta tragicamente a 54 anni: dolore e lacrime per l'ultimo saluto a Marina

La comunità piange la perdita di Marina Signori, fisioterapista e appassionata di sport, scomparsa improvvisamente a 54 anni durante una sessione di jogging. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande tristezza, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti che la ricordano per la sua dedizione e il sorriso. Un addio sobrio e rispettoso a una persona che ha condiviso con passione le sue passioni e il suo impegno quotidiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

MUORE IMPROVVISAMENTE UNA 21ENNE: COSA STA SUCCEDENDO Una ragazza di 21 anni, S.A., è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata colpita da un malore improvviso. Il dramma è accaduto a Mercato San Severino. Secondo le prime ric facebook