Addio a Valeria Fedeli morta per cancro a 76 anni l’ex ministra dell’istruzione senatrice del Pd e sindacalista

Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione, senatrice del Pd e storica sindacalista, è deceduta a 76 anni a causa di un cancro. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama politico e sociale italiano. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di rilievo, impegnata nel servizio pubblico e nel sindacato, lasciando un ricordo di dedizione e impegno.

Valeria fedeli è stata porta via all'età di 76 anni da un cancro, un male feroce. La senatrice potrebbe essere stata colpita da un effetto avverso dopo la somministrazione dei vaccini Covid Un male inesorabile e feroce, un cancro, ha spento a 76 anni Valeria Fedeli, storica sindacalista, ex m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Valeria Fedeli, morta per cancro a 76 anni l’ex ministra dell’istruzione, senatrice del Pd e sindacalista Leggi anche: Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni Leggi anche: Valeria Fedeli morta a 76 anni: è stata sindacalista e ministra dell’Istruzione con Gentiloni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di...; Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni; Pd, è morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli; Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione. Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione: fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’. Tutte le reazioni - Senatrice del Pd nella XVII legislatura, era stata nominata ministra nel governo Gentiloni. ilgiorno.it

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni: aveva 76 anni - È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. msn.com

Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione. Tutte le reazioni - Per molti anni è stata dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo ... msn.com

Ultim'ora Addio a Valeria Fedeli: https://fanpa.ge/NYKel facebook

Forlì, addio alla studiosa Valeria Capelli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.