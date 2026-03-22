Recentemente è emerso che Jessica Foster, influencer nota tra i sostenitori pro-Trump, è stata creata interamente attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La sua presenza sui social e i contenuti condivisi sono stati attribuiti a un'IA, senza coinvolgimento di una persona reale. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, sollevando nuove discussioni sul ruolo delle tecnologie digitali nelle campagne di comunicazione online.

La scoperta che Jessica Foster, l’influencer bionda amata dalla base MAGA e nota per i suoi contenuti a sfondo pro-Trump, sia stata generata interamente dall’intelligenza artificiale ha scosso l’opinione pubblica. La rivelazione è arrivata dopo che numerosi dettagli sulla sua esistenza non tornavano, portando alla conclusione definitiva che si tratta di una creazione digitale e non di una persona reale. Questo caso specifico del 22 marzo 2026 illustra come la tecnologia stia già operando nell’ambito della comunicazione politica e dell’intrattenimento, sfidando la percezione comune della realtà. Il fenomeno non riguarda solo un singolo profilo, ma tocca il cuore delle dinamiche sociali attuali, dove il confine tra umano e sintetico diventa sempre più labile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jessica Foster: l’influencer pro-Trump è solo IA, la verità

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