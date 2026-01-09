Jodie Foster ha scherzato sull'errore di ChatGPT, che ha dimenticato la sua partecipazione in

L'attrice premio Oscar ha deriso l'intelligenza artificiale che ha sbagliato, non includendola nel cast dell'adattamento di A ciascuno il suo corpo. Jodie Foster, una delle attrici più famose nella storia del cinema e protagonista di classici come Taxi Driver e Il silenzio degli innocenti, ha rivelato di essere rimasta sorpresa quando ha interpellato ChatGPT e l'IA ha risposto di non conoscere uno dei suoi film. Il film in questione è Tutto accadde un venerdì, primo adattamento del libro per ragazzi A ciascuno il suo corpo, portato sul grande schermo anche nei primi anni 2000 con Quel pazzo venerdì, con protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jodie Foster prende in giro l’IA: "ChatGPT ha dimenticato che ero in Tutto accadde un venerdì"

Leggi anche: Jodie Foster domina Vita Privata: un mistero eccentrico che svela la fragilità nascosta della sua protagonista

Leggi anche: Taxi Driver, Jodie Foster era convinta che Robert De Niro fosse noioso sul set del film di Scorsese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Vita privata”, un giallo che sconfina nella psicologia Regista la francese Rebecca Zlotowski. Protagonista la celebre Jodie Foster, carriera impreziosita da due Premi Oscar. Film vigoroso in cui l’attrice interpreta una famosa psichiatra x.com

Jodie Foster sul non essere tornata per Hannibal: “è stato facile. Abbiamo aspettato anni per quel romanzo che Thomas Harris diceva di star scrivendo, e che probabilmente ha scritto in otto settimane. Jonathan Demme, il regista de Il silenzio degli innocenti, h - facebook.com facebook