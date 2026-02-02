Il caso dell’influencer brasiliano pro-Trump arrestato dall’Ice

L’influencer brasiliano Júnior Pena è stato arrestato dall’Ice nel New Jersey. Pena, noto per aver minimizzato le espulsioni di massa, aveva anche pubblicato un video di sostegno a Trump su Instagram. La sua posizione politica e le sue affermazioni hanno attirato l’attenzione, ora culminata nell’arresto delle autorità statunitensi.

L’ influencer brasiliano di destra Júnior Pena, che di recente aveva minimizzato il rischio di espulsioni di massa, affermando che le misure della Casa Bianca avrebbero colpito solo gli immigrati clandestini o coloro che erano coinvolti in reati, nonché autore di un recente videomessaggio di sostegno a Donald Trump su Instagram, è stato arrestato dagli agenti dell’ Ice nel New Jersey. Junior Pena (Instagram). L’influencer vive negli States dal 2019. Con più di 480 mila follower su Instagram, l’influencer – nome completo Eustáquio da Silva Pena Júnior – sui social da tempo pubblica contenuti sull’immigrazione e sulla vita negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 2009. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Un giudice federale ha deciso di far uscire Liam Conejos Ramos, il bambino di cinque anni fermato a Minneapolis dall’Ice.

