Ricky Gervais svela la battuta su Jason Momoa e Peter Dinklage che ha autocensurato

Ricky Gervais, nel suo ultimo speciale su Netflix, rivela la battuta che aveva preparato su Jason Momoa e Peter Dinklage, ma che ha poi deciso di autocensurare. Durante l'esibizione, il comico britannico ha condiviso i motivi dietro questa scelta e come avrebbe affrontato il tema sui Golden Globes, offrendo uno sguardo sulla sua forma di comicità e sulle riflessioni che l'hanno portato a modificare il suo intervento.

Nel nuovo speciale comico targato Netflix il comico britannico ha svelato cosa avrebbe voluto dire sul palco dei Golden Globes, cambiando poi idea. Ricky Gervais, nello speciale Mortality targato Netflix, ha rivelato la battuta su Jason Momoa e Peter Dinklage che ha deciso di non pronunciare durante la conduzione dei Golden Globes. Il comico britannico è infatti stato scelto per ben cinque volte dal team di The Hollywood Foreign Press per occuparsi della serata di consegna dei riconoscimenti assegnati ogni anno. La 'confessione' del comico britannico Nella giornata di oggi è arrivato in streaming lo speciale comico con protagonista Ricky Gervais che, sul palco, ha condiviso anche un retroscena relativo ai Golden Globe.

