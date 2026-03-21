LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 6-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro vola al terzo turno vittoria in scioltezza per il n 2!

Sinner ha battuto Dzumhur in due set, con punteggi di 6-3 e 6-3, qualificandosi così per il terzo turno dell’ATP Miami 2026. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha vinto in modo netto, dimostrando solidità e capacità di adattamento durante il match. Ora aspetta di sfidare uno tra Moutet e Machac nel prossimo turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 6-3 GAME, SET AND MATCH! VINCE SINNER! L’azzurro vola al terzo turno dove aspetta uno tra Moutet e Machac e lo fa giocando un match solido e nel corso del quale ha potuto sperimentare le variazioni sulle quali lavora ormai da diversi. Ancora seconda. 15-40 Cerca la chiusura in bellezza, ma il rovescio lungolinea in risposta esce e finisce in corridoio. Seconda palla. 0-40 Dritto lungolinea perfetto di Sinner, che ha tre match point! 0-30 Doppio fallo del bosniaco. Seconda palla. 0-15 La prima volée è difesa da Dzumhur, la seconda è vincente! 5-3 GAME SINNER! Dritto vincente pazzesco di Jannik. 40-0 Serve and volley di Sinner, ma la volée non serve. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno, vittoria in scioltezza per il n. 2! Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... Leggi anche: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Pegula avanti su Jones, si avvicina il momento dell’azzurro Altri aggiornamenti su LIVE Sinner Dzumhur 6 3 6 3 ATP Miami... Temi più discussi: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo; Sinner all'esordio trova il bosniaco Dzumhur: quando e dove vedere il match; Sinner Dzumhur all'Atp Miami 2026, dove vedere in tv e streaming; Miami Open, LIVE Sinner-Dzumhur: gli aggiornamenti. LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il bosniaco annulla le palle del doppio break, l’azzurro spinge!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 GAME DZUMHUR. Il bosniaco annulla quattro palle break e grazie al servizio si regala ancora la possibilità ... oasport.it Sinner-Dzumhur all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partitaIl secondo set si apre con un buon turno al servizio da parte di Dzumhur. Sinner sbaglia con il dritto (15-0), poi il bosniaco sul 40-0 manda fuori il lob dopo la palla corta (40-15). A quindici Dzumh ... sport.sky.it Miami Open: Sinner in vantaggio 6-3 su Dzumhur, Errani/Paolini battono Aoyama/Eikeri 6-3, 6-2 Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev- facebook Alle 18.10 #Sinner- #Dzumhur: esordio per Jannik nel secondo turno dell' #AtpMiami Il numero due del mondo debutta nel torneo contro il bosniaco, che occupa la 76ª posizione del ranking e ha battuto il peruviano Buse nel primo turno x.com