Al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha iniziato il suo percorso battendo Damir Dzumhur in due set, con il punteggio di 6-3 in entrambi. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà per il tennista italiano, che ora si prepara ad affrontare il terzo turno del torneo. La vittoria permette a Sinner di accedere alla fase successiva della competizione.

Ottimo esordio al Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner che sconfitte l’avversario bosniaco Damir Dzumhur con un doppio 6-3 senza grandi patemi d’animo. La prossima gara, il terzo turno, lo giocherà lunedì 23 marzo con uno tra Moutet e Machac. Una prestazione tranquilla, è partito “morbido” così da risparmiare più energie possibili per le prossime gare. Le parole di Jannik. “Iniziare con un break all’inizio aiuta ma ho fatto anche un paio di errori, non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells ma sono contento perché non è mai facile all’inizio”, dichiara Sinner a fine gara. “Cerco di giocare più partite possibili e considero ogni avversario allo stesso modo, le prime due partite di un torneo non sono mai semplici e sono contento”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Miami, partenza vincente per Sinner: sconfitte Dzumhur in due set e va al terzo turno

Articoli correlati

LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno, vittoria in scioltezza per il n. 2!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 6-3 GAME, SET AND MATCH! VINCE SINNER! L’azzurro vola al terzo turno dove aspetta uno tra Moutet e...

Leggi anche: Sinner avanza all’Atp Miami 2026: Dzumhur sconfitto in due set

Contenuti e approfondimenti su Atp Miami

Temi più discussi: Quote Sinner-Alcaraz finale Miami Atp Masters 1000; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone; Atp Miami 2026, sorteggiato il tabellone maschile: con chi gioca Sinner.

ATP Miami: esordio facile per Berrettini, Muller si arrende in due setMatteo Berrettini supera il primo impegno al Miami Open presented by Itaù con una certa tranquillità al cospetto di Alexandre Muller, numero 90 della classifica ATP. Il romano ha vinto distinguendosi ... ubitennis.com

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariPer i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis ... sport.sky.it

Vittoria semplice per Jannik Sinner al debutto del torneo Atp Miami Open contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. L'azzurro, numero 2 del mondo, si impone con un doppio 6-3 in un'ora e 10 minuti e vola al terzo turno. facebook

Atp Miami, Berrettini: "Quando sto così bene è una gioia". VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com