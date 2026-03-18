João Fonseca sfida Jannik Sinner con al polso un Rolex da collezione

Durante un match serrato, Jannik Sinner ha vinto con un punteggio di 7-6, 7-6 contro João Fonseca, che indossava un Rolex da collezione al polso. Dopo il confronto, Fonseca è stato indicato come possibile erede dell’azzurro, che si è aggiudicato la partita in due set stretti. La sfida si è conclusa con il brasiliano che ha mostrato un ottimo livello di gioco.

Dicono che João Fonseca sia l’erede di Jannik Sinner. E dopo il match al cardiopalma, chiuso con un doppio 7-6 in favore dell’azzurro, il brasiliano sembra avere le carte in regola per essere più che una semplice promessa. Punto dopo punto, ha tenuto testa a uno dei migliori giocatori al mondo, senza mai arretrare. Classe 2006, nato a Rio de Janeiro, Fonseca è protagonista di un’ascesa rapidissima. Nel 2023 ha dominato il circuito juniores, vincendo il titolo di singolare allo US Open e raggiungendo la finale di doppio agli Australian Open, fino a salire al numero uno del ranking mondiale di categoria. Il passaggio al circuito maggiore è... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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