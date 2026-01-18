Chi è Tracy Quade la moglie di Bobby Solo | È stato un colpo di fulmine nessuno credeva in noi

Tracy Quade è conosciuta come la moglie di Bobby Solo, celebre cantante italiano. La loro storia d’amore nasce come un colpo di fulmine, superando le aspettative di molti. Prima di sposare Solo, Tracy non era nota al pubblico e la loro relazione ha resistito nel tempo, distinguendosi per la semplicità e la sincerità. La coppia ha attraversato diversi anni di vita condivisa, mantenendo un legame solido e discreto.

Nel 1967 Bobby Solo sposò Sophie Teckel, ballerina francese dalla quale ha avuto tre figli. Alain, nel 1968, Chantal, nel 1971, e Muriel, nel 1975. Nel 1991 però la coppia clamorosamente divorziò. Si scoprì allora dell’esistenza di una quarta figlia, Veronica, nata nel 1991 da una relazione con Mimma Foti. Il suo divorzio non lo ha portato a dare il via a una nuova storia d’amore in tempi immediati. Sono trascorsi ben quattro anni prima di iniziare a frequentare Tracy Quade, al tempo hostess. È stato lui a fare la prima mossa, come prevedibile, chiedendo a un collega di Tracy di presentarli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Edna Galvao e Sofia, chi sono la moglie e la figlia del comico Enrico Bertolino: “Un colpo di fulmine in aereo per il Brasile”

Edna Galvao e Sofia sono rispettivamente la moglie e la figlia del comico Enrico Bertolino. La loro storia è stata raccontata dallo stesso Bertolino, che nel 2019 ha condiviso con Caterina Balivo nel programma “Vieni da me” il loro rapporto duraturo e significativo. Edna Galvao, brasiliana, e Sofia rappresentano una parte importante della vita privata del comico, arricchendo il suo percorso personale e professionale.

