Gian Marco Innocenti chi è il marito di Silvia Salemi | Con lui fu un colpo di fulmine degli amici me lo presentarono ad un concerto e già allora decisi che dovevo sposarlo

Silvia Salemi e il marito Gian Marco Innocenti sono insieme dal 2004, quando si sono incontrati grazie a un’amicizia. L’amore tra loro è nato subito, portando alla nascita di due figlie, Sofia e Ludovica. Innocenti, imprenditore, condivide con la cantante un legame duraturo e stabile, fondato sulla complicità e l’affetto, elementi che hanno segnato la loro vita di coppia nel corso degli anni.

Silvia Salemi è sposata dal 2004 con il marito Gian Marco Innocenti, di professione imprenditore: dalla loro storia d'amore sono nate due figlie, Sofia e Ludovica, che rappresentano la gioia della sua vita. Per loro, infatti, Silvia Salemi decise di rinunciare temporaneamente alla sua carriera, con l'obiettivo di prendersi cura di loro e della loro crescita prima di riprendere in mano, dopo tanti anni, la sua attività artistica. Silvia Salemi decise di mettere in stand-by la sua carriera per dedicarsi alla cura e alla crescita delle figlie Sofia e Ludovica, come raccontato in un'intervista a Vanity Fair rilasciata a luglio: " Sono stata diversi anni ai box in partenza per dedicarmi alle mie figlie e sono felicissima di averlo fatto perché ho avuto il piacere di vestirle la mattina quando andavano a scuola, aspettarle all'ora di pranzo e assisterle il pomeriggio per i compiti.

