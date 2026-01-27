Gian Marco Innocenti chi è il marito di Silvia Salemi | Con lui fu un colpo di fulmine degli amici me lo presentarono ad un concerto e già allora decisi che dovevo sposarlo

Da metropolitanmagazine.it 27 gen 2026

Silvia Salemi e il marito Gian Marco Innocenti sono insieme dal 2004, quando si sono incontrati grazie a un’amicizia. L’amore tra loro è nato subito, portando alla nascita di due figlie, Sofia e Ludovica. Innocenti, imprenditore, condivide con la cantante un legame duraturo e stabile, fondato sulla complicità e l’affetto, elementi che hanno segnato la loro vita di coppia nel corso degli anni.

Silvia Salemi è sposata dal 2004  con il marito Gian Marco Innocenti, di professione imprenditore: dalla loro storia d’amore sono nate  due figlie, Sofia e Ludovica, che rappresentano la gioia della sua vita. Per loro, infatti, Silvia Salemi decise di  rinunciare temporaneamente alla sua carriera, con l’obiettivo di prendersi cura di loro e della loro crescita prima di riprendere in mano, dopo tanti anni, la sua attività artistica. Silvia Salemi  decise di mettere in stand-by la sua carriera per dedicarsi alla cura e alla  crescita delle figlie Sofia e Ludovica,  come raccontato in un’intervista a  Vanity Fair  rilasciata a luglio: “ Sono stata diversi anni ai box in partenza per  dedicarmi alle mie figlie  e sono felicissima di averlo fatto perché ho avuto il piacere di vestirle la mattina quando andavano a scuola, aspettarle all’ora di pranzo e assisterle il pomeriggio per i compiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Gian Marco Innocenti

