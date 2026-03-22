Italian Cheese Awards squacquerone e bucciato romagnolo in semifinale

La Centrale del Latte di Cesena ha ottenuto l'accesso alla semifinale degli Italian Cheese Awards 2026, uno dei principali concorsi dedicati ai formaggi italiani. Tra i prodotti in gara ci sono lo squacquerone e il bucciato romagnolo, entrambi selezionati tra i migliori formaggi del settore. L’evento si svolge nel contesto di un concorso che premia le eccellenze casearie del paese.

Centrale del Latte di Cesena conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale degli Italian Cheese Awards 2026, uno dei più prestigiosi concorsi dedicati ai migliori formaggi italiani. L’azienda cesenate sarà in gara nella categoria “freschissimo” con due prodotti simbolo del territorio e della propria tradizione produttiva: lo Squacquerone di Romagna DOP e il Bucciato Romagnolo. La 14ª edizione della manifestazione si svolgerà a Cittadella dal 17 al 19 aprile, riunendo i principali protagonisti del settore lattiero-caseario italiano. Per Centrale del Latte di Cesena si tratta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italian Cheese Awards, squacquerone e bucciato romagnolo in semifinale Articoli correlati Ladispoli, la RSA San Luigi Gonzaga prima ai Best Italian Healthcare AwardsLadispoli, 6 febbraio 2026 – Un riconoscimento di livello nazionale che porta visibilità e valore non solo alla struttura, ma anche al territorio di... Leggi anche: Italian Sportrait Awards: a Roma i premi inclusivi 2025, con Sinner vince anche Cicchetti Altri aggiornamenti su Italian Cheese Awards Argomenti discussi: Italian Cheese Awards, squacquerone e bucciato romagnolo in semifinale. Italian Cheese Awards, squacquerone e bucciato romagnolo in semifinaleCentrale del Latte di Cesena conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale ... ilrestodelcarlino.it Centrale del Latte di Cesena in semifinale agli Italian Cheese Awards 2026L’azienda conferma il ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale di uno dei più prestigiosi concorsi dedicati ai formaggi italiani. Squacquerone di Ro ... corrierecesenate.it