Italian Sportrait Awards | a Roma i premi inclusivi 2025 con Sinner vince anche Cicchetti

A Roma si sono tenuti i Premi Inclusivi 2025 degli Italian Sportrait Awards, con la presenza di numerosi atleti di rilievo. Tra loro ci sono il pluricampione paralimpico e mondiale del nuoto e la campionessa olimpica e mondiale di volley. Durante la serata sono saliti sul palco anche altri sportivi di diversi sport, molti dei quali hanno appena concluso la Paralimpiade.

Un premio che coinvolge sullo stesso livello atleti olimpici e paralimpici. E che non poteva che collocarsi proprio alla conclusione della lunga avventura dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Sono gli Italian Sportrait Awards, giunti alla 14ª occasione, il riconoscimento promosso dalla Confsport Italia celebra i protagonisti dello sport italiano per la stagione 2025 e che si distingue per una caratteristica unica: atleti normodotati e con disabilità concorrono sullo stesso piano, promuovendo concretamente inclusione ed equità. Così si passa tranquillamente dal premio alla Nazionale femminile di volley campione del mondo (top team donne),... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italian Sportrait Awards: a Roma i premi inclusivi 2025, con Sinner vince anche Cicchetti Articoli correlati Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait AwardsFOCUS con Paolo Borroni, presidente di CONFSport Italia e presidente di giuria degli Italian Sportrait Awards. Italian Sportrait Awards 2026, svelate le nominations: la consegna del premio il 16 marzoRoma – A Roma, nella Sala Tevere della Regione Lazio, sono state annunciate le cinque nomination per ciascuna delle nove categorie in gara degli... Una selezione di notizie su Italian Sportrait Awards Temi più discussi: Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards; Indian Wells 2026 p. 7: Sinner senza problemi in semifinale; F1 Australia: cosa ci ha davvero detto la prima gara della stagione; Indian Wells 2026 p. 6: Djokovic eliminato ma che spettacolo!. Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait AwardsFOCUS con Paolo Borroni, presidente di CONFSport Italia e presidente di giuria degli Italian Sportrait Awards. In questa intervista parliamo del ruolo ... oasport.it Italian Sportrait Awards 2025, assegnati gli Oscar degli sport inclusiviGli Oscar degli sport inclusivi 2025 sono stati infine assegnati. Ieri nel Gala degli Italian Sportrait Awards a Roma, tenutosi nello Spazio Rossellini, sono stati svelati i dieci vincitori, ciascuno ... ilmessaggero.it FOCUS con Paolo De Laurentiis, capo redattore per la sezione sport vari del Corriere dello Sport e grande esperto di nuoto e sport olimpici. In questa intervista analizziamo: il momento del nuoto italiano le aspettative per gli Europei il talento di Thomas - facebook.com facebook