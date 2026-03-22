Il ct Rino Gattuso ha annunciato i 28 calciatori convocati per lo spareggio che potrebbe portare la nazionale italiana ai Mondiali. La prima partita si giocherà giovedì 26 a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, seguita da un eventuale ritorno martedì 31 in Galles o Bosnia. La scelta dei giocatori e la formazione resta al centro dell’attenzione prima di queste sfide decisive.

Il ct Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei 28 convocati per il doppio- si spera- spareggio che vale un pass per il prossimo Mondiale: si parte giovedì 26 a Bergamo contro l’Irlanda del Nord per poi pregare di dover volare martedì 31 in Galles o in Bosnia. La lista conferma la prevedibilità della Nazionale, chiaramente impostata su un 3-5-2 d’ordinanza, e certifica l’assoluta priorità data al gruppo delle due precedenti convocazioni a discapito delle novità che, soprattutto in partite così “pesanti”, solitamente portano un’utile dose di leggerezza. La monotonia è spezzata da un’unica scelta che Gattuso ha tenuto nel cassetto fino all’ultimo: Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia-Irlanda del Nord, Gattuso non ringhia: cosa non va nelle convocazioni

Articoli correlati

Convocati Italia-Irlanda del Nord: Gattuso richiama Chiesa, novità PalestraSono stati annunciati oggi, venerdì 20 marzo, i convocati del ct dell’Italia, Rino Gattuso, per la sfida di giovedì 26 marzo (ore 20.

Leggi anche: Playoff Mondiali 2026: I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord

Tutti gli aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord Gattuso non...

Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia-Irlanda del Nord: probabili formazioni, quando e dove vederla; Un big rotto, uno che ha tradito e un portiere contro cui abbiamo sbattuto: Italia, dossier Irlanda del Nord; Italia-Irlanda del Nord, la probabile formazione di Gattuso con tutte le alternative a disposizione.

I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord ai playoff dei Mondiali: Chiesa la sorpresaI convocati ufficiali dell’Italia di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Il CT azzurro ha convocato 28 calciatori. Prima volta di Palestra, Federico Chiesa è la sorpresa. Debutto contro l’Irlanda, ... fanpage.it

Italia, i 28 convocati di Gattuso per Irlanda del Nord e Bosnia/GallesLe scelte del ct per i playoff Mondiali. msn.com

Infortunio per Scamacca: salta Italia-Irlanda del Nord - facebook.com facebook

#Bastoni a rischio per Italia-Irlanda del Nord, #Chivu: "Sarà valutato in Nazionale" x.com