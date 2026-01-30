Media udite forti esplosioni all' università di Goteborg in Svezia | sul posto polizia e ambulanze

Diverse esplosioni hanno colpito questa mattina l’università di Goteborg, in Svezia. La polizia è intervenuta subito, insieme alle ambulanze, per soccorrere le persone coinvolte. Al momento non si conoscono ancora le cause, ma l’area è stata evacuata e sono in corso le indagini. La scena è ancora caotica, con studenti e personale che cercano di capire cosa sia successo. La situazione resta sotto controllo, ma l’ateneo resta chiuso in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Goteborg, 30 gennaio 2026 - "Ci sarebbero state diverse forti esplosioni all'interno degli edifici dell'università di Goteborg, in Svezia. Sul posto polizia e ambulanze. Lo ha dichiarato Adam Nilsson, fotografo freelance che si trova nei pressi dell'università parlando alla Tv di servizio pubblico svedese, Svt.🔗 Leggi su Quotidiano.netImmagine generica

