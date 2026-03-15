Donna ferita in casa con un coltello polizia sul posto | sospetti sul marito

Una donna è rimasta ferita in un appartamento di via San Giacomo a Ferrara durante la notte di domenica 15 marzo. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini. I sospetti si concentrano sul marito della donna, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La scena è stata messa in sicurezza dagli agenti presenti.

Sul luogo presenti anche in sanitari del 118. Poi il trasporto al pronto soccorso Probabilmente un’aggressione domestica. E’ quanto sarebbe accaduto all’alba di domenica 15 marzo, in un appartamento di via San Giacomo, a Ferrara. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, e gli agenti della polizia. Sul posto gli operatori hanno trovato una donna di circa 60 anni ferita con un colpo di coltello. Secondo una prima ricostruzione, pare che il fendente sia stato scagliato dal marito, ma sull’esatta dinamica sono in corso le indagini. Ad ogni modo, la signora è stata medicata sul posto e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Donna trovata morta in casa dal marito, sul pavimento: aveva un coltello conficcato nel petto

Donna scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: sospetti sul maritoE' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, della quale non si hanno...

Police de caractères | Épisode 2 | avec Clémentine CÉLARIÉ & Joffrey PLATEL | Série policière | BSF

Una raccolta di contenuti su Donna ferita

Temi più discussi: Donna aggredita dai suoi cani in casa. Il vicino sente le urla: arrivano i soccorsi che aprono la porta la trovano ferita; Donna ferita a coltellate in casa, interviene il sindaco Vesnaver: Storia d'amore insalubre, c'è un'escalation di violenze; Spari contro la casa di Rihanna a Los Angeles; In casa della ex scalando il balcone: vuole i soldi, la ferisce con il coltello.

Donna aggredita dai suoi cani in casa. Il vicino sente le urla: arrivano i soccorsi che aprono la porta la trovano feritaCORMONS. Sarebbe stata aggredita dai suoi cani, due pit bull mentre si trovava dentro la sua abitazione. La donna, una 49enne, è stata soccorsa prima dai vicini e poi dai carabinieri e dai sanitari ch ... ildolomiti.it

Ferrara, donna trovata morta in casa con ferita da arma da taglio(Adnkronos) - Una donna di 55 anni è stata trovata morta ieri sera in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con una ferita da arma da taglio al petto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ne ... cn24tv.it

TRAGICO SCHIANTO SULLE STRADE SICILIANE, C'E' UNA VITTIMA | Ferita una donna che viaggiava nella stessa auto leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/15/tragico-schianto-a-ragusa-muore-una-persona-ferita-e-ricoverata-una-donna/ facebook