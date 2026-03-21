Un missile balistico iraniano ha colpito un edificio nella città israeliana di Dimona, situata nel sud del paese, ferendo circa venti persone. L’attacco ha causato danni alla struttura colpita e ha portato alla presenza di soccorritori sul posto. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo alle conseguenze immediate dell’incidente.

Un missile balistico iraniano ha centrato un edificio nella città israeliana di Dimona, nel sud di Israele, provocando il ferimento di circa venti persone. Il bilancio diffuso nelle prime ore successive all’impatto parla soprattutto di lesioni lievi, ma l’episodio conferma ancora una volta la gravità della tensione in corso e il peso che gli attacchi continuano ad avere sui centri abitati. Le immagini del momento dell’esplosione hanno rapidamente richiamato l’attenzione sull’accaduto, mentre i soccorsi sono intervenuti nell’area colpita per assistere i feriti e mettere in sicurezza la zona. I feriti e i soccorsi. Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza Magen David Adom, tra le persone coinvolte ci sono anche un bambino di 10 anni, ferito da alcune schegge, e una donna di 40 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Missile iraniano su Dimona, colpito un edificio: una ventina di feriti

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