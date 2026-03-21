Un attacco con un missile balistico proveniente dall’Iran ha colpito la città di Dimona, nel sud di Israele, causando almeno 39 feriti. L’Israeli Defense Forces ha dichiarato che i missili iraniani sono in grado di raggiungere anche Roma. Il G7 ha condannato ufficialmente l’attacco, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità israeliane.

E’ di almeno 39 feriti il nuovo bilancio dell’attacco iraniano con un missile balistico in direzione della città di Dimona, nel sud di Israele. Lo riferisce il Times of Israel, che cita i soccorritori. I feriti, tra i quali un ragazzo in condizioni gravi, sono stati trasportati Soroka Hospital di Beersheba. Una trentenne ha riportato ferite da schegge di vetro, mentre le altre 37 persone s ono rimaste lievemente ferite da schegg e o hanno riportato traumi mentre correvano per mettersi al riparo o hanno avuto disturbi d’ansia. Ma l’ansia rischia di allargarsi anche all’Italia, s ulla base delle dichiarazioni del capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Missili iraniani bucano le difese di Israele. L’Idf: “Possono raggiungere Roma”. Il G7 condanna Teheran

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