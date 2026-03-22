In Iran, la tensione si intensifica con minacce dirette riguardo allo stretto di Hormuz, un punto strategico per il commercio globale e le forniture di energia. Un rappresentante statunitense ha dichiarato che, se non verranno riaperte le rotte entro 48 ore, ci saranno attacchi alle centrali elettriche. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio in attesa di ulteriori sviluppi.

La guerra in Iran sta diventando sempre più la guerra per lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per i traffici commerciali mondiali e per l'approvigionamento energetico. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto a Teheran di riaprire lo stretto entro 48 ore, "oppure colpiremo le centrali elettriche". Il regime iraniano ha lanciato una contro-minaccia: "Attaccheremo i siti energetici" nel Medio Oriente. Di seguito, le principali notizie della giornata in diretta: Trump: "Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche" - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di "colpire e distruggere" le centrali elettriche iraniane se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump: "Riaprite Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche"

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